الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلياً في تلال كفرشوبا

فكك الجيش اللبناني اليوم جهاز تجسس الكترونيا إسرائيليا في تلال كفرشوبا في الجنوب اللبناني.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فريقا من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني قام بتفكيك الجهاز الذي زرعه العدو الإسرائيلي بعد أن عثرت عليه قوات الأمن اللبنانية على مسافة نحو 700 متر شمال الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة في الجنوب.
وتعليقا على ذلك قال عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية النائب قاسم هاشم في تصريح له: إن “منظومة التجسس الإسرائيلية هذه تؤكد الطبيعة العدوانية والهمجية للعدو الإسرائيلي وإن لبنان ما زال في دائرة الاستهداف الإسرائيلي”.
وأشار هاشم إلى أن ما حصل هو اعتداء على السيادة الوطنية اللبنانية وخرق فاضح للقرارات والمواثيق الدولية التي لم يلتزم بها العدو الإسرائيلي يوما ولم ينصاع لها وخاصة القرار 1701 مشددا على ضرورة أن تتصدى الحكومة اللبنانية المرتقبة لهذه الخروقات.
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