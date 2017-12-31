أكدت السلطات الإيرانية اعتقال أكثر من 200 شخص في طهران من المحتجين
GMT 07:37 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيوالسلطات الإيرانية تعتقل 6 أشخاص على صلة بهجمات طهران
GMT 21:05 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيوإيران تكشف أسماء الإرهابيين الخمسة منفذي عمليات البرلمان والضريح
GMT 09:34 2017 الأربعاء ,07 حزيران / يونيوالسلطات الإيرانية تعتقل شخصين على خلفية الهجمات في طهران
GMT 09:30 2017 الأربعاء ,07 حزيران / يونيوالسلطات الإيرانية تعلن إنها احبطت هجومًا ثالثًا في طهران
GMT 02:51 2017 الأحد ,15 كانون الثاني / ينايرأنباء عن إعدام إيران 12 شخصا مدانين بجرائم مخدرات
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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