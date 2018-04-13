قذيفة حوثية تقتل صحافيًّا يمنيًّا في البيضاء

قُتل صحافي يمني متأثرا بجراحه بعد إصابته جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة قانيسة التابعة إلى محافظة البيضاء.
ويُدعى الصحافي الراحل عبدالله القادري، وأصيب مع 3 صحافيين آخرين بقذيفة سقطت في المنطقة التي استعادتها قوات الشرعية قبل يومين.
ودمرت القذيفة سيارة بداخلها الصحافيون الأربعة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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