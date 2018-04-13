قذيفة حوثية تقتل صحافيًّا يمنيًّا في البيضاء

قُتل صحافي يمني متأثرا بجراحه بعد إصابته جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة قانيسة التابعة إلى محافظة البيضاء.

ويُدعى الصحافي الراحل عبدالله القادري، وأصيب مع 3 صحافيين آخرين بقذيفة سقطت في المنطقة التي استعادتها قوات الشرعية قبل يومين.

ودمرت القذيفة سيارة بداخلها الصحافيون الأربعة.