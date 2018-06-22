مصرع طفلة وإصابة شقيقتها سقطتا من علو في جباليا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوطهما من علو في منزل أسرتهما ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسل نقلاً عن شهود عيان ومصدر طبي، بوفاة الطفلة أنغام شلحة (4 سنوات) وإصابة شقيقتها خلود (10 سنوات) بجروح خطيرة، بسبب سقوطهما من الطابق الرابع في منزل العائلة بجباليا، وتم نقلهما إلى المستشفى الاندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
وبين أن الطفلتين كانتا تلهوان على حديد الحماية لنافذة شباك شقة أسرتهما في الطابق الرابع، وسقطت الحماية بهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور وإصابة الأخرى بكسور وجروح حيث وصفت حالتها بالخطيرة.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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