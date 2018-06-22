مصرع طفلة وإصابة شقيقتها سقطتا من علو في جباليا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوطهما من علو في منزل أسرتهما ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل نقلاً عن شهود عيان ومصدر طبي، بوفاة الطفلة أنغام شلحة (4 سنوات) وإصابة شقيقتها خلود (10 سنوات) بجروح خطيرة، بسبب سقوطهما من الطابق الرابع في منزل العائلة بجباليا، وتم نقلهما إلى المستشفى الاندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وبين أن الطفلتين كانتا تلهوان على حديد الحماية لنافذة شباك شقة أسرتهما في الطابق الرابع، وسقطت الحماية بهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور وإصابة الأخرى بكسور وجروح حيث وصفت حالتها بالخطيرة.