التلفزيون السوري يعلن أن مسلحون يسقطون طائرة حربية شمال حماة ومقتل الطيار

أعلن التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء أن مسلحون يسقطون طائرة حربية شمال حماة ومقتل الطيار
GMT 16:32 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر"التلفزيون السوري" الجهات الأمنية تفكك سيارتين مفخختين بعشرات العبوات الناسفة على طريق "البصيرة -أبو الشامات" في ريف حمص
GMT 16:39 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر20 قتيلًا و30 جريحًا في هجوم نفذه داعش وسط تجمع للنازحين في شرق سورية
GMT 17:25 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبرقتلى وجرحى إثر انفجار في القامشلي وسقوط ضحايا
GMT 08:51 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطسالجيش السوري يستعيد السيطرة على مخافر حدودية مع الأردن
GMT 07:06 2017 الأحد ,02 تموز / يوليوالتلفزيون السوري يعلن الجهات المختصة تلاحق 3 سيارات مفخخة و تتمكن من تفجير أثنتين في مدخل دمشق
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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