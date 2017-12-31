مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار في كولورادو الأميركية

قُتل شرطي وأصيب 5 آخرون بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية في تبادل لإطلاق النار مع مسلح في مجمع سكني.
GMT 16:55 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبراعتقال أكثر من 200 شخص في طهران من المحتجين
GMT 16:52 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرشرطة هيوستن تعلن توقيف مسلح في فندق سيشهد احتفالات برأس السنة
GMT 14:49 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرآيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها
GMT 14:00 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
GMT 12:07 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرتضييق على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهواتف في إيران
GMT 11:57 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرالناطق الرسمي لقوات الجيش في محافظة الجوف عبدالله الاشرف : الجيش الوطني في هذه اللحظات يدخل سوق اليتمه والمجمع الحكومي وسط منطقة اليتمه بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية.
GMT 11:49 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية يسيطر على حيد الخانق الفاصل بين منطقتي حذية والمنقطع في جملية ال عريف بمحافظة البيضاء وسط اليمن ولا زال التقدم مستمر.
GMT 10:47 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبروقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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