المالكي يؤكد أن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران

أكد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف اليوم الاربعاء أن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران.

وأعلن أن ميليشيات الحوثي تحول ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.