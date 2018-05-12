إصابة امرأة في اعتداء إرهابي بقذيفة على حي المطار بدرعا

استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة درعا البلد بقذيفة صاروخية منازل المواطنين في حي المطار ما تسبب بإصابة امرأة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والبنى التحتية.

وأفادت في درعا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في درعا البلد ومخيم النازحين اعتدت اليوم بقذيفة على الأحياء السكنية سقطت على منازل المواطنين في حي المطار ما تسبب بإصابة امرأة في العقد الرابع من العمر ووقوع أضرار مادية بالمكان.

وقال مدير المشفى الوطني بدرعا الدكتور بسام الحريري إن “المشفى استقبل عصر اليوم سيدة تعانى من إصابة في البطن نتيجة شظايا قذيفة ويتم تقديم الاسعافات اللازمة لها”.

وكان أصيب أمس الأول رجل وامرأة عجوز في اعتداء المجموعات الارهابية القذائف على حيي الضاحية ودرعا المحطة ما تسبب أيضا بوقوع أضرار مادية.

وتنتشر في منطقة درعا البلد المفتوحة باتجاه الحدود الأردنية مجموعات إرهابية أغلبيتها تابع لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي الذى يقدم مختلف أنواع الدعم لهذه المجموعات لتنفيذ أجندات معادية للسوريين.