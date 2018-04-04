المالكي يرحب بتنديد واشنطن بتهديدات الميليشيات للملاحة في البحر الأحمر

رحب تركي المالكي المتحدث باسم التحالف اليوم الاربعاء بتنديد واشنطن بتهديدات الميليشيات للملاحة في البحر الأحمر.

وأعلن أن أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق المساعدات والمواد الأولية