إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي لاتهامهم بقتل مواطن في التبين

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لاتهامهما بقتل مواطن وإصابة 5 آخرين، وإتلاف سيارة بهدف سرقة أموال تخص شركة هاي كير للحراسة، بدائرةً قسم التبين.

وصدر القرار بعضوية المستشارين، ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبد المسيح فل.