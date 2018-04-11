الحوثيون يحاولون استهداف وزارة الدفاع السعودية

قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية عبر "تويتر" إن الحوثيين استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض بصواريخ باليستية اليوم الأربعاء، وتم اعتراضه من جانب القوات السعودية.