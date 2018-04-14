الجامعة العربية تجدد تأكيدها عدم إدراج الأزمة الخليجية على جدول القمة العربية

جددت الجامعة العربية اليوم السبت، تأكيدها عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة العربية الـ29، التي ستنطلق غداً الأحد، على مستوى القادة في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريحات للصحافيين، إن "الأزمة بين دول المقاطعة الأربع وقطر، غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثها بشكل عام في أو من أطر العمل الرسمية"، حسبما أوردت صحيفة اليوم السابع.
وأوضح عفيفي أن الأمر يعد منطقياً، لأن أياً من أطراف الأزمة لم يطلب منذ نشوبها إدراجها على جدول عمل الجامعة، لافتاً إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كشف عن أن الأزمة الدبلوماسية مع قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية في السعودية، وأن حل الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي.
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