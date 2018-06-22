مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون في بورين

أحرق مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، مساء اليوم الجمعة.

وقال مسرول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا أطراف قرية بورين، وأشعلوا النار في عشرات الأشجار الزراعية الممتدة على مساحة واسعة من أراضي القرية.

وبين أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيها مستوطنو "يتسهار" على إحراق أراض زراعية في قرية بورين.