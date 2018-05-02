السعودية تدين الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء