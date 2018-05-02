السعودية تدين الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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