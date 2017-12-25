التعاون الإسلامي تدين تفجير في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الهجوم الانتحارى الذى وقع بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية فى العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.