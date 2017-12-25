التعاون الإسلامي تدين تفجير في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الهجوم الانتحارى الذى وقع بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية فى العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
GMT 18:45 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يأمل الوصول إلى مواقف حاسمة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي
GMT 10:46 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد أن أميركا أصبحت شريكًا في سفك الدماء والظلم بالقدس
GMT 18:42 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالأردن يدعو لاجتماعين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القدس
GMT 11:45 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليومنظمة التعاون الإسلامي ترفض كافة الإجراءات التي تفرضها "إسرائيل" على الأقصى
GMT 12:59 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوالتعاون الإسلامى تصف ولى العهد السعودى الجديد بـ"رجل المرحلة"
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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