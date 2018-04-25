قوّات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة الضفة الغربية

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين من نابلس بينهم فتاة ، فيما اعتقلت تلك القوات مواطنين فلسطينيين من جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال مواطن فلسطيني من بيت لحم.