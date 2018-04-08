ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في مونستر إلى 4 قتلى و30 جريحًا

أعلنت وسائل الإعلام الألمانية، أن عدد ضحايا حادث الدهس الذي تم في مدينة مونستر شمال غربي البلاد، قد بلغ أربعة قتلى وما يزيد عن 30 جريحًا 6 منهم في حالة خطيرة، مؤكدة أن سائق الشاحنة الذي نفذ العملية، قتل نفسه بإطلاق الرصاص على نفسه ليلقى حتفه على الفور ليترك الجميع في حيرة للأسباب التي جعلته يقدم على هذا الفعل الإجرامي .

وكشف هربرت ريول وزير الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين- وست فاليا الألمانية، في مؤتمر صحافي، أن الحادث قد وقع في منطقة تزدحم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن السائق ألماني الجنسية، وان التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الحادث، موضحًا أنه من المستبعد أن يكون سبب الحادث هو التطرف الإسلامي، وأن الأسباب سوف تتضح قريبًا مع التحقيقات .

وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن منفذ الواقعة، يبلغ من العمر 48 سنة، وليس له سوابق إجرامية، إلا أنه من المرجح أنه يعاني من مشاكل نفسية، كما وردت معلومات غير مؤكدة أن قائد الحافل كان برفقته شخصين أخرين فرا هاربين قبل أن يقوم بعملية الدهس