ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في مونستر إلى 4 قتلى و30 جريحًا

أعلنت وسائل الإعلام الألمانية، أن عدد ضحايا حادث الدهس الذي تم في مدينة مونستر شمال غربي البلاد، قد بلغ أربعة قتلى وما يزيد عن 30 جريحًا 6 منهم في حالة خطيرة، مؤكدة أن سائق الشاحنة الذي نفذ العملية، قتل نفسه بإطلاق الرصاص على نفسه ليلقى حتفه على الفور ليترك الجميع في حيرة للأسباب التي جعلته يقدم على هذا الفعل الإجرامي .
وكشف هربرت ريول وزير الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين- وست فاليا الألمانية، في مؤتمر صحافي، أن الحادث قد وقع في منطقة تزدحم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن السائق ألماني الجنسية، وان التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الحادث، موضحًا أنه من المستبعد أن يكون سبب الحادث هو التطرف الإسلامي، وأن الأسباب سوف تتضح قريبًا مع التحقيقات .
وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن منفذ الواقعة، يبلغ من العمر 48 سنة، وليس له سوابق إجرامية، إلا أنه من المرجح أنه يعاني من مشاكل نفسية، كما وردت معلومات غير مؤكدة أن قائد الحافل كان برفقته شخصين أخرين فرا هاربين قبل أن يقوم بعملية الدهس
GMT 17:10 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالاتحاد الأوروبي يدعو للرد على «هجوم كيماوي آخر» في سوريا
GMT 16:54 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسانلحظة إنتشال جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنهار
GMT 04:15 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانإصابة أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا
GMT 08:06 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالقوات الإسرائيلية تعتقل ستة من القدس المحتلة وثلاثة من نابلس
GMT 07:55 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالمكتب التعاوني بالمشعلية بنجران ينظم درسين غداً
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك