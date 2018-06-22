إصابة 35 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق على حدود غزة

أصيب 35 مواطنا، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، على حدود شرق قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة ان 35 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات، منهم 23 موطنا عولجوا ميدانيا، و12 آخرين، بينهم 3 أطفال وفتاة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ونقل مراسلنا عن مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إصابة 4 مواطنين، اثنان بالرصاص الحي، وآخران بقنبلتي غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات على مقربة من السياج الحدودي، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة.
واستهدفت قوات الاحتلال مجموعات من المواطنين شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي في المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية، شرق القطاع.
وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية، في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل علم فلسطين.
وتدور مواجهات بين المئات من الشبان وقوات الاحتلال في مناطق مراكز المخيمات، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع، فيما تهاجمهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل المسيل للدموع.
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