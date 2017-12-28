قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية
GMT 00:46 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية
GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل
GMT 21:32 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شرق رام الله
GMT 21:13 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرشبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالحجارة على طريق 443 غرب رام الله، ويلحقون بها أضراراً مادية
GMT 20:29 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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