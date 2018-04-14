مصر تدعو للاستثمار في الشباب لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعهم في التطرف

دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الاستثمار في الشباب لمكافحة الإرهاب، حيث يعتبر أولوية لكافة الدوائر السياسية والإقليمية التي ترتبط بها مصر، موضحاً أنه على مستوى الدائرة الإفريقية، فقد اختار الاتحاد الأفريقي موضوع الاستثمار في الشباب موضوعه الأساسي خلال عام 2017، وعلى مستوى الدائرتين العربية والإسلامية، يحظى موضوع دور الشباب في مكافحة الإرهاب وتجنب وقوع الشباب في براثن التطرف والإرهاب بأولوية قصوى.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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