مصر تدعو للاستثمار في الشباب لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعهم في التطرف

دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الاستثمار في الشباب لمكافحة الإرهاب، حيث يعتبر أولوية لكافة الدوائر السياسية والإقليمية التي ترتبط بها مصر، موضحاً أنه على مستوى الدائرة الإفريقية، فقد اختار الاتحاد الأفريقي موضوع الاستثمار في الشباب موضوعه الأساسي خلال عام 2017، وعلى مستوى الدائرتين العربية والإسلامية، يحظى موضوع دور الشباب في مكافحة الإرهاب وتجنب وقوع الشباب في براثن التطرف والإرهاب بأولوية قصوى.