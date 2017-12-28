الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة
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محكمة "عوفر" العسكرية تقرر تمديد اعتقال الأسيرة عهد التميمي لمدة 5 أيام محكمة الاحتلال العسكرية تقرر تمديد اعتقال الأسيرة ناريمان التميمي لمدة 5 أيام 4 غارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين شمال مديرية كهبوب بمحافطة لحج جنوب اليمن ولا زال التحليق مستمر . 11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن. انفجار يستهدف مركزًا للشرطة جنوب تركيا مواجهات عنيفة شرق مدينة الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة . غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن. غارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.
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الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة .

العرب اليوم -

العرب اليوم - الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة .

ميليشيات الحوثي
صنعاء- خالد عبدالواحد

الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة .
 

 

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الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة



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الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة الحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة



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واشنطن ـ رولا عيسى

كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية

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