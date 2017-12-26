طيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 18:04 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن غارة جوية استهدفت تجمعات لقيادات وعناصر مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 10:02 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل 150 من الحوثيين بغارات لطيران التحالف بمحافظة البيضاء
GMT 16:43 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف عربة عسگرية تابع لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 13:47 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي في نقيل بن غيلان بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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