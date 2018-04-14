مسؤول مصري يغادر غزة بعد لقاءات مع قادة حماس

غادر مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، اللواء سامح نبيل، مساء اليوم السبت، قطاع ‎غزة بعد زيارة استمرت ساعات، التقى خلالها بقيادة حركة حماس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

والتقى اللواء نبيل، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وعدد من قيادات حركة حماس، لبحث المصالحة الفلسطينية وما وصلت إليه، بعد تعثرها منذ نحو شهر بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من خلال تفجير عبوة بموكبه بعد لحظات من دخوله غزة.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي كان جانب يضم إلى جانب اللواء نبيل، مسؤولاً في المخابرات المصرية والقنصل المصري العام لدى السلطة الفلسطينية، قطاع غزة قبل شهر في أعقاب محاولة اغتيال الحمد الله، وتبادل طرفي الانقسام الفلسطيني فتح وحماس المسؤولية عن هذه العملية.

وانتكست المصالحة الفلسطينية بعد تعثر في تطبيق ملفات تمكين الحكومة الفلسطينية، وما يشمله من تفاصيل ملف الأمن، انتهت باتخاذ الرئيس الفلسطيني سلسلة إجراءات قاسية ضد قطاع غزة كان آخرها وقف صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.