غارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.

