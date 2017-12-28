غارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.
GMT 14:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 18:04 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن غارة جوية استهدفت تجمعات لقيادات وعناصر مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 10:02 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل 150 من الحوثيين بغارات لطيران التحالف بمحافظة البيضاء
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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