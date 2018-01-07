مليشيا الحوثي تعلن إسقاط مقاتلة حربية للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن
GMT 20:25 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يأسف لبيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المنحاز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد أن وصفها بسلطات الأمر الواقع
GMT 16:26 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يؤكد أنه يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي
GMT 15:58 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم التحالف العربي يؤكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني
GMT 15:56 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن التحالف منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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