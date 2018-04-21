الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم ، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية على صعيد العملية السياسية، وذلك قبل زيارة الرئيس ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ، إن الرئيس ماكرون أكد للرئيس عباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اليومين المقبلين، مؤكداً موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية والتي تصب في صالح الموقف الفلسطيني التفاوضي.
من جهته أطلع الرئيس عباس ، نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة ، وتأكيد الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.
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