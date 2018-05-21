العثور على أسلحة غربية وأجهزة اتصالات وآليات مسروقة في يلدا وببيلا وبيت سحم

عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع لجان المصالحة والأهالي في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق على معدات طبية وأسلحة وأجهزة اتصالات ومخارط وعدد من الآليات المسروقة.
وأفاد بأنه خلال تمشيط بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع لجان المصالحة والأهالي على مخازن ومستودعات للذخيرة والاسلحة والقذائف التي كان الإرهابيون يستخدمونها لاستهداف الأحياء الآمنة إضافة إلى عدد من السيارات المسروقة من المواطنين.
وأشار المراسل إلى أن الأسلحة المضبوطة تتضمن قذائف صاروخية محلية الصنع وقذائف هاون من عيار 120 مم و60 مم وقذائف عيار 82 مم وقذائف “ار بي جي” ورامي قنابل وقنابل هجومية وأجهزة إشارة واتصال كان الإرهابيون يستخدمونها للتواصل فيما بينهم إضافة إلى كمية كبيرة من الأسمدة التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة والعديد من اسطوانات الإطفاء المعدة للتفخيخ حيث تم تصميمها على شكل عبوات ناسفة.
وبين مراسل سانا أن من بين الأسلحة بنادق آلية ورشاشات بعضها غربي الصنع ما يدل على الدعم الخارجي الذي كان يتلقاه الإرهابيون في هذه البلدات مشيرا إلى أنه تم العثور أيضا على معدات صناعية تستخدم لتصنيع الذخائر والقذائف من بينها مخارط للفرز ولتصنيع القذائف أغلبها حديث وميكانيكي وآلات قص ومحركات توليد الكهرباء لتشغيل المعدات إضافة إلى معدات لحفر الانفاق.
ولفت المراسل إلى أنه تم خلال تمشيط البلدات الثلاث ضبط تجهيزات طبية كاملة مسروقة كان الارهابيون يعالجون من خلالها مصابيهم في مشافيهم الميدانية مبينا أن هذه التجهيزات تتضمن أجهزة إجراء عمليات جراحية وإسعافية وتعقيم واجهزة تصوير اشعة وايكو وفحص الدم ومخابر.
وكانت التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها رضخت خلال الأشهر الماضية في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي لسلسلة اتفاقات بريف دمشق وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة التي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها ما أرغمها على الخروج إلى شمال سورية.
GMT 16:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايووقفه احتجاجية بدمشق استنكاراً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
GMT 16:02 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو12 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية
GMT 16:00 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوتدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في الجوف
GMT 15:56 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواستشهاد صياد وإصابة آخر جراء استهداف العدوان لقاربهم بالحديدة
GMT 08:56 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوطيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
أرسل تعليقك