الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه بالشكر لموسى مصطفى موسى

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين خلال كلمته الشكر لمنافسه في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى، وتابع:" بهذه المناسبة العظيمة اتوجه بالشكر والتقدير لسيد موسى مصطفى موسى، والذى خاض واعضاء حملته منافسه وطنية شريفة ومتحضرة".