أميركا تدعو الأطراف المتحاربة في اليمن للعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني

دعت أميركا الأطراف المتحاربة في اليمن للعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.