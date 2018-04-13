أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في جمعة حرق العلم الإسرائيلي، ورفع العلم الفلسطيني، في كافة مناطق حدود قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن 528 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات على حدود قطاع غزة.