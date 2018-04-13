الصحة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية طواقمها خلال مواجهات غزة

طالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بتدخل دولي لتوفير حماية لطواقمها العاملة في المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وندد بيان صادر عن الوزارة باستهداف الجيش الإسرائيلي نقطة طبية شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة بقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة عشرة مسعفين من الطواقم الطبية بالاختناق.