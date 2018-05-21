12 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 12 غارة على أمانة العاصمة و محافظات صنعاء ، تعز ، صعدة وحجة ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحفاء بأمانة العاصمة و غارة شرق معسكر الاستقبال بمديرية همدان محافظة صنعاء .

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أربع غارات على مديرية ميدي بمحافظة حجة ومثلها على مديرية موزع في محافظة تعز .

و شن الطيران المعادي غارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتين .