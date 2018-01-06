طيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية، شمال منطقة شمال الهاملي، بمديرية موزع ،غرب محافظة تعز جنوب البلاد.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن
GMT 19:15 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي
GMT 17:04 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.
GMT 14:37 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قادمة من محافظة صعدة باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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