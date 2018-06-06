لجنة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن عهد التميمي

رفضت لجنة الإفراج المبكر في سجن "ريمونيم" الإسرائيلي (وسط)، الأربعاء، التماساً تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقصير مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكراً.

وذكرت القناة العبرية العاشرة (غير حكومية)، أن الفتاة التميمي التي حكم عليها في مارس الماضي بالسجن 8 شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، لكن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.