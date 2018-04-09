دونالد ترامب يعلن إنه سيتخذ قرارًا بشأن سورية بشكل سريع وعلى الأغلب مع نهاية اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارًا بشأن سورية بشكل سريع وعلى الأغلب مع نهاية اليوم .

وأكد سوف يتم تحديد ما إذا كانت روسيا أو سورية أو إيران أو جميعهم خلف هجوم دوما.