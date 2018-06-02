تحطم طائرة عسكرية إيرانية في أقليم أصفهان والأسباب مجهولة

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، أن طائرة عسكرية إيرانية تحطمت قرب قرية في إقليم أصفهان، مضيفة أن سبب الحادث لم يتضح بعد، وتابعت أن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد، وأن فرق طوارئ في طريقها لمكان تحطم الطائرة في وسط إيران.
وفي فبراير الماضي، تحطمت طائرة ركاب إيرانية، كانت تحمل 60 راكبًا و6 أفراد للطاقم، في أصفهان.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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