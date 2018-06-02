تحطم طائرة عسكرية إيرانية في أقليم أصفهان والأسباب مجهولة

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، أن طائرة عسكرية إيرانية تحطمت قرب قرية في إقليم أصفهان، مضيفة أن سبب الحادث لم يتضح بعد، وتابعت أن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد، وأن فرق طوارئ في طريقها لمكان تحطم الطائرة في وسط إيران.

وفي فبراير الماضي، تحطمت طائرة ركاب إيرانية، كانت تحمل 60 راكبًا و6 أفراد للطاقم، في أصفهان.