إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال أحدهم في حالة حرجة

أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال تغطيتهم فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى، والتي أطلق عليها الفلسطينيون جمعة حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني.