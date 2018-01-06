نزوح قسري للمهمشين في قرية الكدمة جراء الاعتداء عليهم غرب مدينة تعز جنوبي اليمن

نزوح قسري للمهمشين في قرية الكدمة ،عزلة القحيفة، جراء الاعتداء عليهم واجبارهم على مغادرة منازلهم ، من قبل القيادي المتحوث أبو علي العشملي، بمديرية مقبنة، غرب مدينة تعز جنوبي اليمن.