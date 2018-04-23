ميلشيا الحوثي تعترف بمقتل صالح الصماد

أعلنت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي مساء الإثنين 23 أبريل/نيسان 2018، مقتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.

ونشرت القناة في شريطها العاجل خبرًا يفيد بأن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ينعي للشعب اليمني مقتل صالح الصماد.