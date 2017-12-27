المالكي يؤكد أن التحالف منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة

أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف العربي منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة هذا الأسبوع.
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
GMT 15:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي
GMT 18:33 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يؤكد أن أكثر من 11 ألفا من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا مؤخرا
GMT 18:29 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يؤكد أن قوات الشرعية تسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية
GMT 18:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعلن ان استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية يثبت استمرار تهريب الصواريخ الإيرانية عبر المنافذ في اليمن
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
أرسل تعليقك