استشهاد صياد وإصابة آخر جراء استهداف العدوان لقاربهم بالحديدة

استشهد صياد وأصيب آخر اليوم، جراء استهداف طيران العدوان الامريكي السعودي لقاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة قبالة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن الطيران المعادي استهدف بغارتين قارب صيد بالقرب من جزيرة الطرفة ما أدى إلى استشهاد صياد وإصابة ثانٍ وفقدان ثلاثة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف قارباً آخر بالقرب من الجزيرة وأنباء عن ضحايا من الصيادين.