أنور قرقاش يعلن أن التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي.
GMT 17:11 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأنور قرقاش يؤكد أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر
GMT 18:50 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقرقاش يعلن أن تصويت الجميعة العامة بشأن القدس انتصار للشرعية الدولية والقضية الفلسطينية
GMT 19:58 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يصرح أن القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية
GMT 16:55 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يؤكد أن عقد القمة الخليجية في ظل هذه الظروف الحساسة خطوة إيجابية
GMT 21:48 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرقرقاش يعلن كل التقدير للجهود المصرية المخلصة لإنجاح المصالحة الفلسطينية
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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