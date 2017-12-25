المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر تقرر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي 4 أيام

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي 4 أيام
GMT 17:17 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت داخل شمال الخليل
GMT 16:39 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الفلسطينية تعلن أن قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس "عملًا مخزيًا"
GMT 16:33 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالتعاون الإسلامي تدين تفجير في العاصمة الأفغانية كابول
GMT 15:29 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقيادي في حركة حماس يعلن التحضير لصفقة "وفاء الأحرار2"
GMT 15:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرإصابة شاب بمواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
GMT 15:12 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرانفجار داخل مركز عسكري تابع لـ"حرس الحدود" الصهيوني قرب مخماس شمال شرق القدس وأنباء عن وجود محاصرين ومصابين
GMT 15:05 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرق نابلس
GMT 15:04 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرتونس تتمسك بقرار منع طيران الإمارات وتطالب أبوظبي باعتذار علني
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
أرسل تعليقك