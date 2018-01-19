مسلحون مجهولون يغتالون الجندي جمال عساج التابع لكتائب أبو العباس في منطقة النسيرية جنوب اليمن
GMT 19:52 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
GMT 18:54 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو الاحد القادم لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
GMT 18:13 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير4غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة البقع في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 18:09 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمقتل إثنين من عناصر مليشيا الحوثي بكمين للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 18:08 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 18:05 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمقتل قيادي من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعدد آخر من المتمردين في غارات للتحالف العربي في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 17:58 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرالسيطرة على حريق بمول "هايبر وان" في مدينة الشيخ زايد
GMT 15:45 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمسلحون مجهولون يختطفون نجل رئيس تحرير صحيفة الثورة السابق عبدالرحمن في جاش وسط العاصمة صنعاء شمال اليمن
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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