رئيس البرازيل يتعهد بإبقاء الحدود مفتوحة للمهاجرين من فنزويلا

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، إنه يريد أن يبقي على الحدود مفتوحة أمام فنزويلا، التي يفر منها آلاف المواطنين نظرا لأزمة اقتصادية وسياسية مستمرة منذ سنوات.

وأوضح تامر خلال زيارة أمس، إلى ولاية رورايما الحدودية شمالا أن إغلاق الحدود سيكون غير مناسب.

وأضاف، لكن لا يمكننا أن نغفل احتياجات رورايما.

ورورايما هي إحدى من أفقر ولايات البرازيل ويدخلها العديد من الفنزويليين بجيوب خاوية. وتشير تقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من أكثر من 500 ألف مقيم بمدينة بورا فيستا عاصمة رورايما، من الفنزويليين، وكان حاكم الولاية دعا مؤخرًا إلى إغلاق الحدود.

وتعاني فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط ، إلى جانب التضخم الهائل.