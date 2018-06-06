حريق ضخم في فندق وسط لندن وأكثر من 100 عربة إطفاء تشارك في مكافحة الحريق

اندلع حريق ضخم، الأربعاء، في فندق وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث هرعت عشرات عربات الإطفاء للمشاركة في مكافحة النيران.

وأظهرت لقطات مصورة سحب سوداء تتصاعد من فندق Mandarin Oriental" الذي اندلع فيه الحريق بمنطقة نايتسبريدج.