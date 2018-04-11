غارات جوية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في كلية الطيران في العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 11:43 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانمقتل ١٠ عناصر من مليشيا الحوثي في غارة لطيران التحالف بالقرب من منطقة بني ربيعة بمديرية رازح الحدودية مع السعودية
GMT 11:30 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالتحالف العربي يضيق الخناق على مليشيا الحوثي في صعدة وفي الساحل الغربي ومخاوف اممية من اغلاق ميناء الحديدة
GMT 19:27 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانالجيش اليمني يدمر عدة مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي بغربي مأرب
GMT 18:59 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسانالحوثيون يطلقون صارخ باليستي نحو السعودية
GMT 16:23 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسمقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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