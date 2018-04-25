سقوط سقف مول شهير في التجمع الخامس بسبب الطقس السئ

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه هطول الأمطار بشده كالسيول داخل مول شهير “point 90” بالتجمع الخامس مساء أمس دون وقوع إصابات أو وفيات، حيث ظهر بمقطع الفيديو هطول الأمطار الشديدة التي أغرقت جوانب المول، الأمر الذي استدعى إخلاءه تماما من المواطنين والعاملين؛ حيث شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.
وتوقع خبراء الطقس، أن تكون الرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس ليلاً، والوجود في مناطق السيول، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر التام على الطرق، والصيادين عدم نزول عرض البحر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على: السواحل الشمالية الغربية لتكون العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة العظمى 27 والصغرى 17، ومحافظات شمال الصعيد العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 19، ومحافظات جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.
GMT 15:49 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانماكرون يؤكد أن من الضروري احتواء أنشطة إيران في سورية واليمن والعراق ولبنان
GMT 13:40 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانالسلطات الكويتية تطرد السفير الفلبيني وتستدعي سفيرها من مانيلا للتشاور
GMT 13:00 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانموغيريني تعلن أن الرئيس الفرنسي أكد لـ ترامب موقف أوروبا الداعم لتطبيق الاتفاق النووي
GMT 12:55 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانموغيريني تعلن أن يجب توحيد موقف المجتمع الدولي حول سورية تحت مظلة الأمم المتحدة
GMT 12:52 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانموغيريني تعلن أن الدول الـ 3 الضامنة لـ أستانا مطالبة بتفعيل اتفاقية خفض التصعيد
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك