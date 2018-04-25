سقوط سقف مول شهير في التجمع الخامس بسبب الطقس السئ

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه هطول الأمطار بشده كالسيول داخل مول شهير “point 90” بالتجمع الخامس مساء أمس دون وقوع إصابات أو وفيات، حيث ظهر بمقطع الفيديو هطول الأمطار الشديدة التي أغرقت جوانب المول، الأمر الذي استدعى إخلاءه تماما من المواطنين والعاملين؛ حيث شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.

وتوقع خبراء الطقس، أن تكون الرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس ليلاً، والوجود في مناطق السيول، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر التام على الطرق، والصيادين عدم نزول عرض البحر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على: السواحل الشمالية الغربية لتكون العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة العظمى 27 والصغرى 17، ومحافظات شمال الصعيد العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 19، ومحافظات جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.