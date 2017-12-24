الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 10:18 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد إطلاق النار عليه عند مدخل مستوطنة "بسيغوت"
GMT 22:21 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرشبان يغلقون شارع 60 بالقرب من منطقة واد الشيخ ببيت امر شمال الخليل بالاطارات المشتعلة وتواجد لقوات الاحتلال بالمكان
GMT 22:16 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
GMT 21:10 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرشبان يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية خلال المواجهات في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
GMT 19:25 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتقل شابًا تزعم بأنه حاول التسلل من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة مساء الجمعة
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك