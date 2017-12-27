تركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي

عرض المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي ، مؤكدًا أن التحالف يرحب بالمواقف الصادرة في مجلس الأمن المنددة باطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية.